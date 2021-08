Εύβοια: Βιβλική οικολογική καταστροφή, 700.000 στρέμματα θα φτάσουν οι καμένες εκτάσεις - Αποκαρδιωτικές εικόνες (Βίντεο)

«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι εικόνες από την τεράτια οικολογική καταστροφή που σημειώθηκε στην Εύβοια λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από την περασμένη εβδομάδα. Εκτός από τις περιουσίες πολλών κατοίκων, στις φλόγες παραδόθηκαν χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, αλλά και ζώα, με τις καταγραφές να προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος «Κοπέρνικος» (EFFIS), στην Εύβοια η καμένη έκταση εκτιμάται σε 507.950 στρέμματα, ενώ υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 700.000 στρέμματα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή όλων των εποχών στην Ελλάδα από μία και μόνο πυρκαγιά. Η δεύτερη από πλευράς μεγέθους καμένων εκτάσεων είχε εκδηλωθεί το 2007 στην περιοχή Παλαιοχώρι-Ανδρίτσαινα Ηλείας και είχε καταστρέψει 448.410 στρέμματα, ενώ η τρίτη σημειώθηκε στο Βαλτέτσι Αρκαδίας και κατέκαψε 443.280 στρέματα. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις καταγραφές της Πυροσβεστικής, οι πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 δεν θεωρούνταν ενιαίο μέτωπο. Εχουν καταγραφεί σαν τρεις διαφορετικές, διακριτές πυρκαγιές με διαφορετικά αίτια κλπ.

Σύμφωνα με το σύστημα EFFIS, η καμένη έκταση στα όρια Ηλείας-Αρκαδίας υπολογίζεται σε 150.150 στρέμματα και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθεί με 111.120 καμένα στρέμματα η φωτιά στη Λακωνία (στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου) και στην τέταρτη θέση η πύρινη λαίλαπα στην Αττική που αποψίλωσε –σύμφωνα με το EFFIS- 84.540 στρέμματα δάσους.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷



📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰️🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7