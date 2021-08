Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει τη χώρα - 707 νέα κρούσματα, πού εντοπίστηκαν

Συναγερμός έχει σημάνει για τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα στη χώρα και ιδίως στην Κρήτη, αφού τα συνολικά κρούσματα αυτής, υπολογίζονται σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας κορωνοϊού στην Ελλάδα, υπολογίζονται σε 366. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τον αριθμό κρουσμάτων με την αντίστοιχη μετάλλαξη σε Αττική, καθώς εκεί καταγράφονται 322.

Την ίδια ώρα, υψηλός αριθμός κρουσμάτων μετάλλαξης Δέλτα υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη με 285 τέτοιες μολύνσεις.

Τα συνολικά κρούσματα κορωνοϊού με ινδική μετάλλαξη στη χώρα, υπολογίζονται σε 3.676.

Η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021 ανέδειξε συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI).

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K).

Η ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 30 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.