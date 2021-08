Σύστημα Κοπέρνικος: Αυτή είναι η καταστροφή στην Αρχαία Ολυμπία από τις φωτιές (Χάρτης)

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία από τη μεγάλη φωτιά, παρόλο που με την κινητοποίηση των Αρχών σώθηκε από την πύρινη λαίλαπα ο αρχαιολογικός χώρος.

Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά που έκαιγε για μέρες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σύστημα Κοπέρνικος και βάσει των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν, οι φλόγες έκαψαν 180.050 στρέμματα γης, 16.567 άνθρωποι επηρεάστηκαν από τη φωτιά, ενώ 1.466 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

#EMSR528 - Ancient #Olympia🇬🇷



As the fire has been put out, we have delivered the damage Grading Product based on the latest 🛰 VHR imagery



To date, the #wildfire in numbers:

🔥 18,005 ha of burnt area

🧑‍🤝‍🧑16,567 people affected

🏠1,466 houses affected



