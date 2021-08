Κορωνοϊός - Ανακοινώνεται ο «οδικός χάρτης» του φθινοπώρου: «Πόρτα» στους ανεμβολίαστους στους κλειστούς χώρους - Μάσκες παντού

Αυστηρότερα μέτρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, με δεδομένο ότι η πανδημία του νέου κορωνοϊού και ιδίως η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζουν, αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Τρίτη η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο του «οδικού χάρτη» για το φθινόπωρο μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι, η καθημερινότητα των οποίων σε λίγες ημέρες θα δυσκολέψει κατά πολύ.

Την ώρα που τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία, οι διασωληνωμένοι και οι εισαγωγές πιέζουν το σύστημα υγείας και οι ρυθμοί εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλοί, Μέγαρο Μαξίμου και ειδικοί ανησυχούν για την εξέλιξη της πανδημίας, στρέφοντας το βλέμμα τους κυρίως στους εκδρομείς που επιστρέφουν σταδιακά από τις διακοπές τους και στους ανεμβολίαστους.

Έτσι, όπως είχε προναγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θα ανακοινωθεί το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, για τον περιορισμό της διασποράς και με στόχο να αποφευχθεί ένα νέο γενικό lockdown.

Κλειστοί χώροι μόνο για εμβολιασμένους - Επιστρέφει η μάσκα έξω

Ένα από τα πρώτα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η πρόσβαση σε κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης μόνο των πολιτών που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφει για όλους η μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους.

Έτσι, από όταν οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν να χαλάνε, οι ανεμβολίαστοι δεν θα έχουν δυνατότητα να εισέλθουν σε χώρους ψυχαγωγίας, ενώ αντίθετα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπουν, επιδεικνύοντας το σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό και την ταυτότητά τους.

«Την Τρίτη θα ανακοινωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας όσον αφορά την πανδημία. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, επιμένει δεν υποχωρεί, δημιουργεί απειλές σε πείσμα όσων ερμηνεύουν τα πράγματα με το δικό τους τρόπο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σχολίασε για τους ανεμβολίαστους ότι «ή θα εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, ή θα νοσήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο, κι όσους έχουν εμβολιαστεί». Παράλληλα, δήλωσε ότι η πιθανότατα επαναφοράς της μάσκας για όλους σε εξωτερικούς χώρους είναι πιθανή εάν το υποδείξουν οι ειδικοί.

Πώς θα ψωνίζουμε και πώς θα ταξιδεύουμε

Επιπλέον, μελετάται οι αγορές εντός των καταστημάτων να γίνονται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ οι ανεμβολίαστοι θα κληθούν να επωμιστούν και σε αυτή την περίπτωση το κόστος του τεστ.

Την ίδια ώρα, οι περιορισμοί στα ταξίδια με πλοία, αεροπλάνα που υφίστανται όλο το καλοκαίρι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τον χειμώνα.

Πώς θα λειτουργούν σχολεία και πανεπιστήμια

Η σχολική χρονιά πρόκειται να αρχίσει στις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οπότε δάσκαλοι, καθηγητές και φοιτητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε εργαστηριακό τεστ.

Οι μαθητές θα μπορούν να μπουν στις τάξεις τους, έχοντας υποβληθεί σε δυο self tests την εβδομάδα με αρνητικό αποτέλεσμα, ή με πιστοποιητικό εμβολιασμού για άνω των 12 ετών.

Τέλος τα δωρεάν τεστ

Στο «τραπέζι» είναι και οι επιβαρύνσεις στην τσέπη όσων δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Πιθανώς, λοιπόν, τα self test να σταματήσουν να χορηγούνται δωρεάν στους εργαζόμενους τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν εβδομαδιαίως τα τεστ αυτοδιάγνωσης με δική τους επιβάρυνσή. Τα τεστ θα πρέπει να είναι είτε μοριακά είτε rapid και θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα ενώ η τιμή τους θα είναι προκαθορισμένη.

Ανησυχούν οι ειδικοί για την πορεία της πανδημίας

«Η μετάλλαξη Δέλτα δεν αστειεύεται», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη.

«Αν δεν εμβολιαστούμε δεν θα σωθούμε» είπε, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιο πως οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν όλοι με κορωνοϊό.

Ειδικότερα, η κ. Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «οι ανεμβολίαστοι δεν υπάρχει περίπτωση να μη νοήσουν, δεν υπάρχει, θα νοσήσουν όλοι.

Μετά 18 μήνες δεν πρέπει να φοβόμαστε το εμβόλιο, έχουμε εμπειρία δισεκατ. ατόμων, πλήρως εμβολιασμένων, έχουμε μελέτες στα χέρια μας… Είμαστε αιχμάλωτοι μιας νόσου, έχουμε το εμβόλιο και δεν το κάνουμε. Αν δεν εμβολιαστούμε δε θα σωθούμε, δεν θα προχωρήσουμε την επόμενη φάση της ζωής μας, δεν θα είμαστε ελεύθεροι» υπογράμμισε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ πρόσθεσε ότι η επιστημονική κοινότητα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους υγειονομικούς επιστημονικά να εμβολιαστούν. «Με το να κουνάμε δάκτυλα δεν πείθουμε κανέναν» παρατήρησε.

«Οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους δεν έπρεπε να βγουν. Ήταν γεμάτα τα σοκάκια στα νησιά, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι» τόνισε δε.

«Για Κυριακή τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, με λίγα τεστ. Μας προβληματίζουν πάρα πολύ ο αριθμός των νεκρών, η αύξηση των διασωληνωμένων η αύξηση των νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες COVID. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ» είπε και πρόσθεσε:

«Εδώ και αρκετό καιρό τα νοσοκομεία ζουν δύσκολη φάση, έχουν να διαχειριστούν ασθενείς COVID και ασθενείς non COVID, και οι ΜΕΘ το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαχείριση δεν είναι τόσο εύκολη είναι αρκετά δύσκολη και για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό… Χρειάζεται ενίσχυση ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό, είχαμε πρόβλημα και προ πανδημίας, πόσω μάλλον τώρα, διαιρούνται στα δύο τα νοσοκομεία στην ουσία με ασθενείς COVID και non COVID. Έχουμε αναμονές ακόμα και σε χειρουργεία για τους non COVID».

Στις ΜΕΘ COVID, εξήγησε, έχουμε κάλυψη στην Αθήνα στο 76%, στην Κρήτη έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα 91%, πολύ λίγα κρεβάτια ΜΕΘ έχουν μείνει, χρειάζεται ενίσχυση κρεβατιών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ειδικά στην Κρήτη που είναι μεγάλο νησί με τουρισμό.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς στα παιδιά ανέφερε ότι έχουν πανικοβληθεί στην Αμερική, η επιστημονική κοινότητα, καθώς τα παιδιά έχουν αύξηση 50% και μεταδίδουν τον ιό στους μεγαλύτερους (…) Τα ίδια τα παιδιά έχουν αύξηση νοσηρότητας 50% παρατήρησε δε, επικαλούμενη την πλέον πρόσφατη έρευνα. «Μελέτησαν και ξεκίνησαν για εμβολιασμό ακόμα και πολύ μικρών παιδιών όχι 12-17, πολύ μικρότερες ηλικίες, είναι στην τρίτη φάση» διευκρίνισε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στο MEGA, δεν στάθηκε μόνο στο ότι το 97% όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, αλλά και στο ότι η μετάλλαξη Δέλτα «επιβάλλει» να επιστρέψουν οι μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους. Και μάλιστα ίσως χρειαστεί να είναι ή διπλές ή υψηλής προστασίας.

«Εάν το πανδημικό κύμα δεν σπάσει και μεταφερθεί στα αστικά κέντρα δεν αποκλείεται τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους με μεγάλο συνωστισμό να επιστρέψει η μάσκα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και τα πρωτόκολλα, τι είδους μάσκα να φοράμε. Παραδείγματος χάριν, η πρόταση είναι να φοράμε μάσκα υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα γιατί το στέλεχος Δέλτα είναι ικανότερο να μεταδοθεί σε λιγότερο χρόνο και σε μικρότερη ποσότητα» σημείωσε.

«Μας έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα τα κρούσματα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Να τηρήσουμε όποια μέτρα μπορούμε ώστε να μη ξεφύγει η πανδημική κρίση» πρόσθεσε ο Νίκος Τζανάκης.

Και για άλλη μια φορά στάθηκε στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού. «Βρισκόμαστε στο 1/3 της αιχμής των νοσηλειών του περασμένου κύματος. Γι’ αυτό ευθύνεται ο εμβολιασμός αλλά και ότι νοσούν νέα άτομα τα οποία δεν έχουν τόσο σοβαρά συμπτώματα ώστε να μπαίνουν στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όλοι σε μεγάλο ποσοστό. Άνω των 50 ετών, η εμβολιαστική κάλυψη είναι αξιοσέβαστη, αν και όχι επιθυμητή. Περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια κόσμος σε αυτή τη κατηγορία είναι ευάλωτος, ανεμβολίαστος και μπορεί να δώσει νούμερα που θα πιέσουν το υγειονομικό σύστημα».

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και όσων νοσηλεύονται με κορωνοϊό είναι ανεμβολίαστοι. «Από το 95% στις μικρότερες ηλικίες μέχρι το 85% στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά των νοσηλευόμενων είναι ανεμβολίαστοι. Το 97% στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Για αυτό προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Το εμβόλια μας προστατεύει πάνω από 95% από τη νοσηλεία και τη διασωλήνωση». Σε ό,τι αφορά στο τείχος ανοσίας είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να πάμε στο 85%. Εγώ θα είμαι πολύ ικανοποιημένος με ένα 75%».

Ο καθηγητής τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού των ανηλίκων με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Για να έχουμε μια ομαλή εκπαιδευτική χρονιά και να μην κλείσουν εκπαιδευτικές μονάδες είναι καλό να εμβολιαστούν τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Τα εμβόλια είναι ασφαλή» είπε.