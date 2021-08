Νέα μεγάλη φωτιά στα Βίλια: Αγώνας να μην πάει στον Κιθαιρώνα - Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί, κάηκαν σπίτια - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή (Βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι νέα φωτιά που ξέσπασε στα Βίλια Αττικής, μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έκαιγε για πολλές ημέρες.

Λόγω της επικινδυνότητας της φωτιάς, ήδη μέσω του 112 δόθηκε εντολή για την εκκένωση δυο οικισμών, των Βιλίων και του Προφήτη Ηλία.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Newpost, ήδη ορισμένα σπίτια στον Προφήτη Ηλία έχουν καεί, ενώ μετά τις 3 το μεσημέρι υπήρξε αναζωπύρωση στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο στην περιοχή Κάζα οριοθετήθηκε στο νότιο κομμάτι, και στο δυτικό κομμάτι δίνεται μάχη αυτή τη στιγμή να μην επεκταθεί σε Κιθαιρώνα και Βίλια, ενώ προς το παρόν δεν κινδυνεύουν τα Βίλια.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο που μίλησε στον ΣΚΑΪ «η φωτιά καίει παρθένο δάσος και η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς τα Βίλια, έχει ήδη αναπτυχθεί μεγάλο μέτωπο και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέσα σε μια εβδομάδα επαναλαμβάνεται μια τραγική ιστορία για τη δυτική Αττική». Όπως είπε, μάλιστα, το μέτωπο έχει ήδη πάρει έκταση μήκους 1,5-2χλμ.

Στο σημείο επιχειρούν πλεον 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, όπως ενημερώνει η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί στα σημεία:

1. Ε.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΩΝ, ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «AVIN- CYCLON»), ΜΑΝΔΡΑ, ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ.

2. ΟΔΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ

3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ

4. Ε.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΒΙΛΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΒΙΛΙΑ.

5. ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΟΙΝΟΗΣ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΒΙΛΙΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΒΙΛΙΑ.

6. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΑΠΟ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΨΑΘΑΣ - ΒΙΛΙΩΝ (ΤΑΒΕΡΝΑ «ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ») ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.

7. ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΙΛΙΑ

Η συγκεκριμένη φωτιά εκδηλώθηκε στα σύνορα της Αττικής με τη Βοιωτία και εκδηλώθηκε σε μια ημέρα που και οι δύο νομοί βρίσκονται στο επίπεδο 4 του χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πάνω από 94.000 στρέμματα είναι η καμένη γη στη δυτική Αττική, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα στα Βίλια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δορυφόρο με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, το Σάββατο, η καμμένη έκταση υπολογιζόταν σε 94.324 στρέμματα (9.424,4 εκτάρια). Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Κερατέας όπου εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα, ο δορυφόρος κατέγραψε 5.317 στρέμματα καμένα.

#EMSR540 #Wildfire in Bilia, Western #Attica🇬🇷#βιλια #Αττική #φωτιες #φωτια_βιλια



Overnight, our #RapidMappingTeam has delivered its final damage Grading product



➡️Burn scar of 9,432 ha of which 2,480 of forests and 43 ha of residential built-up 🏘️ affected pic.twitter.com/8dCxVKOeiC