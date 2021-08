Τρομοκρατικό χτύπημα στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τη διπλή έκρηξη στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά - Το Ισλαμικό Κράτος κατηγορούν οι ΗΠΑ

Περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου.

«Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.