Mετά το Netflix, η Πάρος «πρωταγωνιστεί» και στο CNN

Πόλος έλξης διεθνών οπτικοακουστικών μέσων συνεχίζει να είναι η Πάρος, που ήδη συγκέντρωσε σημαντικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές παγκόσμιας εμβέλειας.

Μετά τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς One Day για λογαριασμό του Netflix, σειρά είχε το CNN με την εκπομπή ( More Than) A Cooking Show που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο με παρουσιάστρια τη διάσημη σεφ και συγγραφέα Alison Roman, στο πλαίσιο της νέας σειράς του αμερικανικού δικτύου με τίτλο Original Series.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο νησί από την Boo Productions που συνεργάζεται με κανάλια, πλατφόρμες και εταιρίες παραγωγής διεθνούς φήμης, όπως Amazon, CBS, Warner Bros, MTV κά. Καλύφθηκαν πλάνα από δρόμους του νησιού και παραδοσιακά καταστήματα στις Κολυμπήθρες και στις Λεύκες.

Σε σκηνοθεσία του Lucien De La Bruere το concept της εκπομπής, όπως εξηγεί η ίδια η παρουσιάστρια, είναι ένα ταξίδι για να μάθει μερικά από τα αγαπημένα της συστατικά -από πού προέρχονται, πώς να τα μαγειρεύουμε και γιατί πρέπει και πρέπει να μας αρέσει να τα τρώμε όσο εκείνη.

Σε τέσσερα ζωντανά επεισόδια, το κοινό του CNN προσκαλείται στην κουζίνα της Roman, όπου μια προσέγγιση «δοκιμάζω νέα πράγματα» στη μαγειρική είναι αναπόφευκτη και ενθαρρύνεται ολόψυχα.