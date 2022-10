Σε ρόλο διακινητή η τουρκική στρατοχωροφυλακή: 1.000 μετανάστες προσπαθούν καθημερινά να περάσουν τον Έβρο

Δεν σταματά να στέλνει μετανάστες με τη βία στα ελληνοτουρκικά σύνορα η τουρκική στρατοχωροφυλακή.

Περίπου 1000 μετανάστες επιχειρούν καθημερινά συνοδεία τουρκικής στρατοφυλακής να περάσουν τον Έβρο και να βρεθούν στο ελληνικό έδαφος.

Αυτές οι πιέσεις έχουν αυξηθεί σταδιακά τον τελευταίο μήνα όπως παρατηρούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ ενώ έχουν εντοπίσει και έναν νέο σχέδιο της τουρκικής πλευράς το οποίο είναι να έχουν διαθέσιμους μετανάστες κοντά στο ποτάμι και να τους «σπρώχνει» στο ελληνικό έδαφος όταν βρίσκει την ευκαιρία.

Οι Τούρκοι χωροφύλακες έχουν εντοπίσει εγκαταλελειμμένα κτίρια, αγροικίες, στάνες ακόμα και χοιροστάσια που τους αφήνουν εκεί, τους υποσιτίζουν και ξαφνικά εμφανίζονται φορτηγά στα οποία τους επιβιβάζουν, τους πηγαίνουν στο ποτάμι και τους πιέζουν με την βία να περάσουν στην απέναντι όχθη και το ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μια τέτοια περίπτωση ήταν και οι 92 μετανάστες όπου με το ξεγύμνωμα, τον ξυλοδαρμό και την απειλή με όπλα επιχείρησαν να ωθήσουν στην ελληνική πλευρά όσους αρνήθηκαν.

Μενέντεζ: Συγχαίρω τις ελληνικές αρχές για τη διάσωση των 92 μεταναστών

Την ίδια ώρα, ο Μπομπ Μενέντεζ να καταδικάζει τις τουρκικές αγριότητες στον Έβρο.

Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Αμερικανός γερουσιαστής ο οποίος σχολίασε το θέμα με τους 92 μετανάστες που βρέθηκαν γυμνοί στον Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

Ο κ. Μενέντεζ συνεχάρη τις ελληνικές αρχές και δήλωσε ότι υποστηρίζει τη διεξαγωγή μίας έρευνας, για τον ρόλο του τουρκικού στρατού.

«Συγχαίρω τις ελληνικές αρχές για τη διάσωση των 92 ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Υποστηρίζω πλήρως μια έρευνα για την απάνθρωπη μεταχείριση αυτών των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του αναφερόμενου ρόλου του τουρκικού στρατού στη βαριά κακομεταχείρισή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I commend Greek authorities for rescuing the 92 people found near the country’s border with Turkey. I fully support an investigation into the inhumane treatment of these migrants, including the Turkish military’s reported role in their gross mistreatment. https://t.co/NuN9uMuBxD

