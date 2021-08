WATT+VOLT: Κάθε αρχή και εύκολη με το Νέο Πρόγραμμα «zerO on the move», ιδανικό για όσους αλλάζουν συχνά τόπο διαμονής!

H WATT+VOLT προνοεί για όσους έχουν σταθερά τις μετακινήσεις στο πρόγραμμά τους λόγω επαγγέλματος ή ιδιότητας και φέρνει το zerO on the move! Το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί την ιδανική λύση για δασκάλους, φοιτητές, στρατιωτικούς, γιατρούς και όλες τις κατηγορίες που αλλάζουν βάση συχνά, διότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους και κυρίως τους προσφέρει ελευθερία αποχώρησης στους 9 μήνες .



To zerO on the move «έρχεται» με 0 ρήτρα αναπροσαρμογής κόστους, 0 πάγια, 0 εκπλήξεις και ο καταναλωτής που το επιλέγει πληρώνει μόνο για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει συν ένα ελάχιστο ποσό το μήνα για τη WATT+VOLT, τη χρέωση zerO, που βασίζεται αποκλειστικά στο καταναλωτικό προφίλ του! Επίσης, το zerO on the move είναι η πιο συμφέρουσα λύση για αυτούς που θέλουν και φυσικό αέριο, αφού αν το συνδυάσουν θα βγαίνουν διπλά κερδισμένοι!

Η εταιρεία συνδυάζει το λανσάρισμα του zerO on the move με έναν μεγάλο διαγωνισμό και έτσι όσοι «κλείσουν» το συμβόλαιό τους από 20/8/2021 έως 15/10/2021 μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για μοναδικά δώρα για το σπίτι:

3 δωροκάρτες IKEA των 500€

4 σκούπες robot SAMSUNG

5 δωροκάρτες ΠΛΑΙΣΙΟ των 100€

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα zerO on the move εδώ: watt-volt.gr/special-offers/zeroonthemove