Οι Tiger Lillies έρχονται στο Ηρώδειο

Οι σαγηνευτικοί Tiger Lillies, αγαπημένοι του Ελληνικού κοινού, είναι ξανά εδώ για το μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας. Το διάσημο punk / street opera τρίο επιστρέφει στην Αθήνα για μία μοναδική παράσταση, με τίτλο "The Crack οf Doom and other quarantine tales", την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο.

Η αγγλική μπάντα, τιμημένη με υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο της album, "Greek Songs", μαζί με τραγούδια από τα δύο "Covid-19" albums, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά και από ολόκληρη την 30χρονη καριέρα τους.

Βασισμένα σε στίχους Ρεμπέτικων τραγουδιών από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα "Ελληνικά Τραγούδια" των Tiger Lillies επικεντρώνονται στη ζωή των χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας, λέγοντας ιστορίες για τη φτώχεια, την έλλειψη στέγης, τον εθισμό σε ουσίες, τη βαρβαρότητα της αστυνομίας και τη χαμένη αγάπη.

Από την άλλη, με τα τραγούδια που έγραψαν για την πανδημία σχολιάζουν την αλλόκοτη πραγματικότητα που ζούμε εδώ και μήνες μέσα από τη μοναδικά ανατρεπτική τους ματιά, αιχμαλωτίζοντας μουσικά τον πόνο αλλά και την ανοησία ενός κόσμου σε lockdown!

Μέσα στα χρόνια, η Ελλάδα έχει γίνει ένα δεύτερο σπίτι για τους Tiger Lillies, με τη μπάντα να έχει δώσει πολλές παραστάσεις (μεταξύ των οποίων και οι μεγάλες επιτυχίες The Tiger Lillies Circus και Freakshow) σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κόσμος που δημιουργούν επί σκηνής είναι σκοτεινός, αλλόκοτος και μεταβαλλόμενος, με στιγμές βαθιάς θλίψης, πικρόχολου μαύρου χιούμορ και απέραντης ομορφιάς.

Η μουσική τους συνδυάζει τη μαγεία των προπολεμικών cabaret του Βερολίνου, την αναρχική όπερα, το θέατρο του δρόμου και την τσιγγάνικη μουσική, αντηχώντας της φωνές του Bertolt Brecth και του Jacques Brel. Οι Tiger Lillies δεν έχουν πάψει ποτέ να σοκάρουν, να εκπλήσσουν και να διασκεδάζουν το κοινό τους.

"Σοβαροί, χιουμοριστικοί και βλάσφημοι, οδηγούν τον ανυποψίαστο θεατή σε μία συναισθηματική κορύφωση ικανή να φτάσει στην καρδιά και να την ξεριζώσει. Η παράστασή τους είναι εκπληκτική." / The Independent

"Η δημιουργία των Tiger Lillies είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική, εμπρηστική, σκληρή και επώδυνα όμορφη." / The Guardian

The Tiger Lillies present "The Crack οf Doom and other quarantine tales"

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Ώρα Έναρξης 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Πάνω Διάζωμα / 25 - 30 - 35 - 40 ευρώ

Κάτω Διάζωμα / 50 - 60 - 70 - 80 ευρώ

ΑΜΕΑ / 25 ευρώ

