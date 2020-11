Autumn Leaves στο Public: Αφιέρωμα στη τζαζ μουσική και τη λογοτεχνία

Το τέλος του φθινοπώρου δίνει στο Public την κατάλληλη αφορμή για ένα μελωδικό ταξίδι στις νότες και τις λέξεις, μέσα από το αφιέρωμα «Autumn Leaves. Jazz και Λογοτεχνία».

Ζωηρή, εκρηκτική και απρόβλεπτη, η τζαζ ανήκει στα μουσικά ρεύματα που επηρέασαν όσο λίγα την εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής. Χάρη στη δεξιοτεχνία και το ταπεραμέντο κορυφαίων μουσικών, το μουσικό αυτό είδος κατάφερε να αποτυπώσει με αξιοθαύμαστη τόλμη και ακρίβεια τους ρυθμούς ζωής κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, σε απόλυτη σύνδεση και με άλλα πεδία εκφραστικής δημιουργίας, όπως η λογοτεχνία ή η ζωγραφική.

Ο Νοέμβριος φέτος έχει τη χροιά της τρομπέτας, του πιάνου, του σαξοφώνου ή του μπάσου, μέσα από επιλεγμένους τίτλους βιβλίων και δίσκων που διατίθενται στο public.gr.

Ενδεικτικά, το Public προτείνει τα παρακάτω βιβλία που θα μας συντροφεύσουν όσο μένουμε ασφαλείς:

- Κι όμως, όμορφα... Ένα βιβλίο για την τζαζ, του Τζεφ Ντάιερ, εκδόσεις Πάπυρος. Ένα βιβλίο "για την ψυχή της τζαζ", όπου ο συγγραφέας φιλοτεχνεί πορτρέτα δημιουργών που σφράγισαν με τη μουσική τους την εξέλιξη της τζαζ.

- Η κυρία τραγουδάει τα μπλουζ, της Μπίλλυ Χόλιντεϋ και του Γουίλιαμ Ντάφτι, εκδόσεις Άγρα. Το βιβλίο είναι η συγκλονιστική και χωρίς αναστολές αυτοβιογραφία της Μπίλυ Χόλιντεϋ, της θρυλικής φωνής της τζαζ και του σουίνγκ που γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1915 και πέθανε στις 17 Ιουλίου 1959 στη Νέα Υόρκη.

- Λευκή τζαζ, του Τζέιμς Έλροϊ, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Λος Άντζελες, 1958. Δολοφονίες, ξυλοδαρμοί, εκβιασμοί. Τίποτα το ασυνήθιστο για τον υπαστυνόμο Ντέιβ Κλάιν της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο οποίος ελέγχει τη δική του μικρή γωνιά της Κόλασης. Μέχρι τη στιγμή που το FBI ανακοινώνει τη διεξαγωγή έρευνας μεγάλης κλίμακας για τη διαφθορά στην τοπική αστυνομία…

- How to Listen to Jazz, του Ted Gioia, εκδόσεις Hachette UK. Στο βιβλίο, ο βραβευμένος μελετητής Ted Gioia μας εισάγει με τον πιο ζωντανό τρόπο σε μία από τις κορυφαίες μορφές τέχνης της Αμερικής.

… και τους δίσκους:

- Birth of the Cool, του Miles Davis, από τη δισκογραφική εταιρεία Blue Note. Πρόκειται για μια συλλογή κομματιών του κορυφαίου Αμερικανού μουσικού που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1957.

- I Put A Spell On You της Nina Simone, από τη δισκογραφική εταιρεία VERVE

