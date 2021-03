Χρυσές Σφαίρες 2021: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

H 78η Τελετή Απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής και προβλήθηκε μέσα από τo NBC.

Βέβαια, ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού, η σπουδαία τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των λαμπερών καλεσμένων, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με αυτό τον τρόπο, οι δυο οικοδέσποινες της βραδιάς Tina Fey και Amy Poehler παρουσίασαν τους φετινούς νικητές από δυο διαφορετικά πλατό, το ένα στη Νέα Υόρκη και το άλλο στο Λος Άντζελες.

Η ταινία Nomadland ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, καθώς αναδείχθηκε η Καλύτερη ταινία της χρονιάς και χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης σκηνοθεσίας στην Chloé Zhao, τη δεύτερη γυναίκα νικήτρια στη συγκεκριμένη κατηγορία μετά τη Barbara Streisand το 1983.

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης κωμικής ταινίας ή μιούζικαλ πήρε το Borat Subsequent Moviefilm, το sequel της επιτυχημένης ταινίας του 2006 Borat, με τον πρωταγωνιστή και δημιουργό του Sacha Baron Cohen να κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα ανδρικού ρόλου στην ίδια κατηγορία.

Ακόμη, η επιτυχημένη σειρά The Crown που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό κέρδισε 4 Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσα στις οποίες αυτό της Καλύτερης σειράς, Καλύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Nomadland

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μπόρατ 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Τζάο, Nomadland

Καλύτερο Σενάριο

Άαρον Σόρκιν, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τσάντγουικ Μπόουzμαν, Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Όντρα Ντέι, The United States vs. Billie Holiday

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σάσα Μπάρον Κοέν, Μπόρατ 2

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόζαμουντ Πάικ, Ι Care a Lot

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζόντι Φόστερ, Ο Μαυριτανός

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Minari, ΗΠΑ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul

Καλύτερο Τραγούδι

Io Si (Seen), Η Ζωή Μπροστά

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το Soul

Τηλεόραση

Καλύτερο Δράμα

The Crown (Netflix)

Καλύτερη Κωμωδία

Schitt’s Creek (CBC)

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

The Queen’s Gambit (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τζος Ο’Κόνορ, The Crown

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Έμα Κόριν, The Crown

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία

Τζέισον Σουντέκις – Ted Lasso

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία

Κάθριν Ο’Χάρα, Schitt’s Creek

Καλύτερος Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μαρκ Ράφαλο, I Know This Much Is True

Καλύτερη Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Άνια Τέιλορ-Τζόι, The Queen’s Gambit

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Τζον Μπογιέγκα, Small Axe

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζίλιαν Άντερσον, The Crown