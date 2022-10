Η Μουσική Σκηνή Σφίγγα επιστρέφει! - Πρόγραμμα χειμερινής περιόδου

Η μουσική σκηνή Σφίγγα επιστρέφει! Επιστρέφει με παραστάσεις σημαντικών ονομάτων της μουσικής και των τεχνών, φιλοδοξώντας να ξαναγίνει το δικό σας καλλιτεχνικό στέκι στο κέντρο της πόλης (Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής - πεζόδρομος Κιάφας 13).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022 (στην πορεία θα προστεθούν και νέες ημερομηνίες). Για περισσότερες πληροφορίες στο www.sfiga.gr και στα social media της Σφίγγας:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου: Η Χαριτίνη Πανοπούλου παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο ''Mystic emotions'' με καλεσμένο της τον διεθνούς φήμης σολίστ της κλασικής κιθάρας Παναγιώτη Μάργαρη. Μια συλλογή pop και rock κομματιών από την δεκαετία του '60 μέχρι και σήμερα, από κορυφαία συγκροτήματα, όπως οι Beatles, Police, Aerosmith, σε μια σολιστική και ακουστική εκδοχή, για κλασική κιθάρα και φωνή, διασκευασμένα από τον Παναγιώτη Μάργαρη. (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 21.00)

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου: Ένα μοναδικό Hip Hop Live Show, με τον Μιθριδάτη να ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και το γνωστό ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται ο ασυγκράτητος Σέξπυρ και στα Decks ο δεξιοτέχνης DJ Freestone! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Σάββατο 5 και 12 Νοεμβρίου: O Kώστας Λειβαδάς, ο οποίος γιορτάζει τα 25 του χρόνια στη δισκογραφία και η Ανδριάνα Μπάμπαλη με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια τους στις «αποσκευές» τους και με καλεσμένους έκπληξη! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Κυριακή 6 Νοεμβρίου: Ο Remi Cavat έρχεται να μας θυμίσει μελωδίες αξέχαστες, τραγούδια παντοτινά, σε μία συναυλία με άρωμα Γαλλίας και με «Ne me quitte pas» (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 21.00)

Παρασκευές 11, 18 και 25 Νοεμβρίου: Ο θρύλος του τραγουδιού Κώστας Χατζής για τρεις μόνο εμφανίσεις στη σκηνή της Σφίγγας! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Κυριακή 13 Νοεμβρίου: Η Τζωρτζίνα Νικάκη μας προσκαλεί στη μουσική παράσταση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει» και μας ταξιδεύει στους σταθμούς του λαϊκού τραγουδιού, συνδέοντας το χθες με το σήμερα! (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 21.00)

Σάββατο 19 και 26 Νοεμβρίου: Μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Χτίζω Ανέμους» ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ένας από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές και ανήσυχους δημιουργούς που ανέδειξε η μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις στη Σφίγγα. (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Κυριακές 20 και 27 Νοεμβρίου: Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης μας παρουσιάζει «Το αίνιγμα», μία νέο – μετά ‐ πριν ‐ stand up ‐ sit down ‐ speak loud ‐ coming out ‐ όλα out επιθεώρηση μετά μουσικής και πολλών ασμάτων σε κείμενα Μανίνας Ζουμπουλάκη, Τόνιας Πουρκού, Μαρίας Λαφτσίδου και Δημήτρη Αδάμη. (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 20.00)

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου: Ήρθε η στιγμή που κανείς δεν περίμενε! Ξεκινάει χωρίς κανέναν λόγο η νέα παράσταση των Απότιχανς με τους Νίκο Ξύδη και Βαλέρια Κουρούπη! Μια προσέγγιση στο ελληνικό τραγούδι (και όχι μόνο) των τελευταίων 100 χρόνων, διασκευασμένο και διασκεδασμένο με τον γνωστό αποτυχημένο τρόπο. Μην το χάσει κανείς! Ψυχικό θα κάνετε… (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 21.00)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πέμπτες 1, 8, 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου: Συνεχίζει χωρίς κανέναν λόγο η νέα παράσταση των Απότιχανς με τους Νίκο Ξύδη και Βαλέρια Κουρούπη! Μια προσέγγιση στο ελληνικό τραγούδι (και όχι μόνο) των τελευταίων 100 χρόνων, διασκευασμένο και διασκεδασμένο με τον γνωστό αποτυχημένο τρόπο. Μην το χάσει κανείς! Ψυχικό θα κάνετε… (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 21.00)

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου: Ένα μοναδικό Hip Hop Live Show, με τον Μιθριδάτη να ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και το γνωστό ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται ο ασυγκράτητος Σέξπυρ και στα Decks ο δεξιοτέχνης DJ Freestone! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου: Ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης, τον οποίο γνωρίσαμε από την Ανοιχτή Θάλασσα, θα μας παρουσιάσει τη νέα του μουσική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέα και παλαιότερα τραγούδια του αλλά και επιλογές από το κλασικό λαϊκό του 60 και του 70. (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Κυριακές 4, 11 και 18 Δεκεμβρίου: Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης μας παρουσιάζει «Το αίνιγμα», μία νέο – μετά ‐ πριν ‐ stand up ‐ sit down ‐ speak loud ‐ coming out ‐ όλα out επιθεώρηση μετά μουσικής και πολλών ασμάτων σε κείμενα Μανίνας Ζουμπουλάκη, Τόνιας Πουρκού, Μαρίας Λαφτσίδου και Δημήτρη Αδάμη. (είσοδος σε τραπέζι 10€, ώρα έναρξης: 20.00)

Παρασκευές 9 και 16 Δεκεμβρίου: Από την γη της πεντατονίας ο Δημήτρης Υφαντής κατεβαίνει στην Αθήνα για δυο μοναδικές παραστάσεις! Από το «Καίγομαι και σιγολιώνω» μέχρι το «Μυστικά πως σ’ αγαπώ» και από τα πωγωνίσια τραγούδια μέχρι τα τραγούδια από το «Τρίφωνο»! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Σάββατο 10, 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου: «Η μοναξιά πάει στα μπαράκια» και ο Φίλιππος Πλιάτσικας συναντά τον Βαγγέλη Γερμανό και μας χαρίζουν μοναδικά σαββατόβραδα γεμάτα σπουδαία τραγούδια! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)

Παρασκευή 23 και 30 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου: Η Ελένη Δήμου, μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες, μας προσκαλεί στον μαγικό κόσμο των τραγουδιών του Γιάννη Σπανού! (είσοδος σε τραπέζι 15€ - σε μπαρ 10€, ώρα έναρξης: 22.00)