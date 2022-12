ENNY MONACO @ Αρχοντικό Βενιέρη // Concept Pop-Up Store

Σημείο αναφοράς στον τομέα της μόδας και της πολυτέλειας, η Enny Monaco, για περισσότερο από δύο δεκαετίες προσελκύει στις boutiques της όλους όσους αναζητούν κορυφαίες επιλογές για την ένδυσή τους.

Η Enny Monaco παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι ένα νέο project, με τη χαρακτηριστική υπογραφή της κομψότητας και το στυλ που τη διακρίνει. Εκτός από το κατάστημα ορόσημο που λειτουργεί στην περιοχή Τρία Πηγάδια, αυτό το καλοκαίρι θα λειτουργήσει στη Μύκονο και ένα Concept Pop-Up Store, όπου η μόδα και η τέχνη θα συνδυάζονται άψογα. Το αρχοντικό Βενιέρη που βρίσκεται στη γωνία των οδών Ματθαίου Ανδρόνικου και Καλογερά, στα Ματογιάννια μια από τις πιο παραδοσιακές και πολυσύχναστες περιοχές της Μυκόνου, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα περίπου. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του αρχοντικού, είναι αυτός που το κάνει τόσο ξεχωριστό. Πρόκειται για μια τυπική αστική οικία της ύστερης νεοκλασικής περιόδου με στοιχεία Μανιερισμού στην εντυπωσιακή του πρόσοψη, η οποία καλύπτεται μερικώς από βουκαμβίλιες. Στο εσωτερικό του ο επισκέπτης βρίσκεται αιφνιδίως στην belle époque, με μοναδικές τοιχογραφίες και επίπλωση που θα εμπλουτιστεί με έπιπλα σε συνεργασία με την εταιρεία Deloudis που εδώ και 40 χρόνια αντιπροσωπεύει τα πιο μοντέρνα design brands επίπλων στην Ελλάδα. Σε αυτό το δημιούργημα αρχιτεκτονικής θα στεγάζεται το pop up store της Enny Monaco, στο οποίο θα παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά brands μόδας παγκοσμίως σε θεματικές ενότητες οι οποίες θα εναλλάσονται ανά εβδομάδα.

Παράλληλα στον χώρο θα φιλοξενηθούν έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών σε μια έκθεση που θα επιμεληθεί ο Κώστας Βογιατζής, εκδότης του Yatzer.com, το ενημερωτικό ψηφιακό περιοδικό (blog-zine) στο οποίο από το 2007 δημοσιεύεται ό,τι καινούργιο από τον δημιουργικό κόσμο του design, της αρχιτεκτονικής, των τεχνών και της μόδας σε παγκόσμιο επίπεδο που η Financial Times, το ELLE Décor, το INTERNI και η Αγγλική Vogue έχουν συμπεριλάβει στα best design websites παγκοσμίως, ενώ το “Architectural Digest” έχει συμπεριλάβει τον Κώστα Βογιατζή στη λίστα με τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, στο χώρο του design.

Οι σχεδιαστές που θα φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια του Ιουλίου το concept store Enny Monaco είναι : Σάββατο 1 Ιουλίου εως Παρασκευή 7 Ιουλίου : Mary Katrantzou θα πραγματοποιηθεί event παρουσία της σχεδιάστριας και Αquazzura Παρασκευή 7 Ιουλίου εως Παρασκευή 14 Ιουλίου, Jonathan Simkhai, θα πραγματοποιηθεί event παρουσία του σχεδιαστή. Παρασκευή 21 Ιουλίου εως Δευτέρα 31 Ιουλίου, Christian Louboutin με τη limited edition συλλογή Mexicaba bag.

Για τον μήνα Αύγουστο, στο concept store θα φιλοξενηθούν οι: Τρίτη 1 Αυγούστου εως Τρίτη 8 Αυγούστου: Wandering θα πραγματοποιηθεί event παρουσία της σχεδιάστριας Georgia Gabrielle. και PRE FW 17-18 COLLECTIONS Alaϊa, Balmain, Faith Connexion, Elie Saab, Gianvitto Rossi, Giambattista Valli και Pleats Please by Issey Miyake.

Το κατάστημα που υπάρχει ήδη στα Τρία Πηγάδια θα λειτουργεί κανονικά με γυναικεία brands όπως: Agnona, Alaϊa, παπούτσια Aquazzura, Attico, Balmain, Babao by Issey Miyake, Carolina Herrera, Christian Louboutin, Dodo Bar Or, Elie Saab, F.R.S. For Restless Sleepers, Faith Connexion, Giambattista Valli, Giamba, Gianvito Rossi, Gucci, Issey Miyake, Jonathan Simkhai, Kiini, Kiton, Lem Lem, Lisa Marie Fernandez, Magda Butrym, Marco De Vincenzo, Mark Cross, Mary Katrantzou, Milly, Mugler, Peter Pilotto, Pleats Please by Issey Miyake, Roland Mouret, Saloni London, Sies Marjan , Sonia Rykiel, Stephan Janson, The Row, Tipota by Cesare Fabbri, Victoria Beckham, Vita Kin, Wandering, Yosuzi, Zac by Zac Posen. Aνδρικά brands όπως : Balmain, Christian Louboutin, Faith Connexion, Gucci, Jacob Cohen, Kiton, Massimo Alba και Tomas Maier.