Skyeland Festival: Το απόλυτο Electronic Dance Music Festival είναι γεγονός

Ένα μοναδικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το Skyeland Festival, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 29 – 31 Ιουλίου στο Allou! Fun Park και υπόσχεται τρία all-night parties με εκπληκτική dance μουσική από διεθνείς αλλά και Έλληνες καταξιωμένους Djs.

Darren Emerson, Ben Delay, Joe T Vanelli, John Revox, Luigi Rocca, Maria Antwna, Soulfellaz είναι μερικοί από τους Djs του φεστιβάλ που θα παρασύρουν το κοινό σε ένα χείμαρρο συναισθημάτων μέσα από τη μουσική τους και θα το απογειώσουν με τα dance vibe τους.

Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα από ατμοσφαιρικούς, ηλεκτρονικούς ήχους και να ζήσει τη μοναδική εμπειρία ενός open air φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, που για πρώτη φορά θα συνδυάζει και extra fun καθώς φιλοξενείται στο μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας της χώρας.

Skyeland Festival @ Allou! Fun Park – Lineup

Παρασκευή 29 Ιουλίου: Darren Emerson, Ben Delay, Wehbba, Gabriel (Slick Beats), Maria Antwna, Anastasia Mantzari, George Vigopoulos

Σάββατο 30 Ιουλίου: Luigi Rocca, Ramiro Romero, Joe T Vanelli, John Revox, Steve Kis, George Chantzis, Luis Giann

Κυριακή 31 Ιουλίου: Just Her, Anii, Habischman, Soulfellaz, Chris Idh, Alex Czar

Τρία βράδια γεμάτα HOUSE, PROGRESSIVE HOUSE, ELECTRONICA, INDIE DANCE, DEEP HOUSE, FUNKY σε περιμένουν στο Allou! Fun Park για την πιο ξεχωριστή εμπειρία Electronic Music Festival.

Η 3η ημέρα του Skyeland Festival είναι αφιερωμένη στη δισκογραφική εταιρεία Global Underground, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό έχει εξασφαλίσει συμμετοχές ανερχόμενων Djs από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ιρακινού Dj και παραγωγού Habischman που είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία της εταιρείας.

Η προπώληση εισιτηρίων για το Skyeland Festival θα ξεκινήσει άμεσα στο viva.gr.

Οι 200 πρώτοι που θα αγοράσουν το εισιτήριο τους για την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Ιουλίου θα κερδίσουν ένα συλλεκτικό t-shirt του Skyeland Festival.

Οι 400 πρώτοι που θα αγοράσουν το εισιτήριό τους για την Κυριακή 31 Ιουλίου θα κερδίσουν ένα συλλεκτικό cd της Global Underground.

Skyeland Festival @ Allou! Fun Park

29 – 31 Ιουλίου 2016

Be part of something special!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ http://skyelandfestival.com/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Global Underground μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.globalunderground.co.uk/