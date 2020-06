Η τροπική καταιγίδα Αμάντα σφυροκοπά Ελ Σαλβαδόρ και Γουατεμάλα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί (Βίντεο)

Η τροπική καταιγίδα Αμάντα, η πρώτη της περιόδου στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπληξε την Κυριακή τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων στη δεύτερη χώρα, όπου ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η Αμάντα παραμένει από το Σάββατο στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας και προκαλεί σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές των δύο χωρών της κεντρικής Αμερικής να έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ποταμών και γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Μπροστά στον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης (...) για περίοδο 15 ημερών, ανανεώσιμη», γνωστοποίησε ο Μπουκέλε μέσω Twitter. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σαλβαδόρ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μια αξιωματούχος της προεδρίας, η Καρολίνα Ρεσίνος.

i just wanted to share what's going on here in el salvador after we've been hit by the tropical storm amanda. it truly feels like the world is falling apart pic.twitter.com/kKxHiPucBq