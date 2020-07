Η NASA σε ετοιμότητα για την εκτόξευση ενός ερευνητικού ρομπότ στον Άρη

Η NASA προετοιμάζεται για την εκτόξευση μιας φιλόδοξης αποστολής σήμερα στον Άρη, με το σημείο του ενδιαφέροντος στο όχημα επόμενης γενιάς (Perseverance rover).

Πρόκειται για ένα ρομπότ έξι τροχών που έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ενός μίνι ελικοπτέρου, την πειραματική εφαρμογή εξοπλισμού για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, αλλά και τη διεξαγωγή έρευνας για των εντοπισμό ιχνών προηγούμενης ζωής στον Άρη.

Will you be watching our #CountdownToMars tomorrow morning? @NASAPersevere is "go" for liftoff at 7:50am ET. Click for a reminder to tune in: https://t.co/J8a1wcrzI4