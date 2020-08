NASA - SpaceX: Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα Dragon (Βίντεο)

Δύο Αμερικανοί αστροναύτες προερχόμενοι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσθαλασσώθηκαν σήμερα στον Κόλπο του Μεξικού πάνω στην κάψουλα SpaceX, στεφανώνοντας με επιτυχία αυτήν την πρώτη αποστολή της ιδιωτικής εταιρείας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη NASA.

