Τα «μυστικά» του πλανήτη Άρη: Κάποτε είχε νερό, αλλά χάθηκε στο Διάστημα - Πώς και γιατί συνέβη

Νέα στοιχεία για τον πλανήτη Άρη έφερε στο φως το πρόγραμμα Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), σύμφωνα με τα οποία το μεγαλύτερο μέρος του νερού που κάποτε υπήρχε άφθονο στον «Κόκκινο Πλανήτη» έχει διαφύγει στο Διάστημα, με ορισμένες όμως ποσότητες του να παραμένουν στην ατμόσφαιρά του.

Όπως αναφέρει η σελίδα της υπηρεσίας, esa.int, η διαφυγή του νερού στο Διάστημα επιταχύνθηκε από καταιγίδες σκόνης και την εγγύτητα του πλανήτη προς τον Ήλιο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες ποσότητες νερού μπορεί να έχουν υποχωρήσει υπόγεια.

💧Where has the #water of #Mars gone?



ESA's #MarsExpress contributes to this debate: long-term atmospheric monitoring traces water escaping to space, accelerated by seasonal change and duststorms, but some could still be underground 👉 https://t.co/73t9kvopZB #WorldWaterDay pic.twitter.com/FgFuDB85ub