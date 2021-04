NASA: Ιστορική στιγμή με την πρώτη ελεγχόμενη πτήση σε άλλο πλανήτη

Η πρώτη ελεγχόμενη πτήση της NASA εκτός της Γης είναι γεγονός. Το Ingenuity, ένα ελικοφόρο drone που έφτασε στον Άρη με το ρομπότ Perseverance της NASA, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική απογείωση, ανακοίνωσε πριν από λίγο η υπηρεσία.

«Το #MarsHelicopter μας είχε μια επιτυχημένη πρώτη πτήση», αναφέρει η NASA, σε ανάρτησή της στο Twitter.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG