Πίσω στη Γη η κάψουλα της SpaceΧ με τέσσερις αστροναύτες, ύστερα από 160 ημέρες (Βίντεο)

Η διαστημική κάψουλα της SpaceX, που μετέφερε στη Γη τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσθαλασσώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με απευθείας μετάδοση από τη Nasa.

Η διαστημική κάψουλα μετέφερε στη Γη τους αστροναύτες του ISS, μετά την αποστολή τους για περισσότερες από 160 ημέρες στο διάστημα.

Το πλήρωμα, που απαρτίζεται από τρεις Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Separation confirmed. Dragon will perform four departure burns to move away from the @space_station pic.twitter.com/43GwSBrWJc — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

Dragon’s trunk has been jettisoned and deorbit burn has been initiated pic.twitter.com/eqzvtuF29f — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

Drogue and main parachutes have deployed pic.twitter.com/mdCJzt9ooK — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στις 02:56 τοπική ώρα (09:56 ώρα Ελλάδος) στον Κόλπο του Μεξικού, ανοιχτά της Πάναμα Σίτι, στην Φλόριντα, έπειτα από πτήση εξίμισι ωρών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με τη Nasa.

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

Οι Αμερικανοί Μάικλ Χόπκινς, Βίκτορ Γκλόβερ, Σάνον Ουόκερ και ο Ιάπωνας Σοίτσι Νογκούτσι ήταν τον Νοέμβριο οι πρώτοι αστροναύτες "επιχειρησιακής" αποστολής που μεταφέρθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από την διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία καθιερώθηκε ως απαραίτητος εταίρος της Nasa.

LIVE: NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts are strapped in for their journey home tonight. Watch the hatches close between Crew Dragon Resilience and the @Space_Station.



Ask questions using #LaunchAmerica. https://t.co/WX4VuVJXZk — NASA (@NASA) May 1, 2021

Επτά αστροναύτες παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ