Συννεφιά στον «Κόκκινο Πλανήτη»: Δείτε τις εκπληκτικές εικόνες του Curiosity από τον Άρη

Ασύλληπτα πλάνα κατέγραψε η κάμερα του ρόβερ «Curiosity» της NASA στον Άρη, καθώς κατάφερε να απαθανατίσει την στιγμή που σύννεφα σχηματίστηκαν ψηλότερα από την επιφάνεια του.

Αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο ίσως δημιουργήσει νέα δεδομένα, καθώς ήδη οι ερευνητές έχουν πιάσει… δουλειά ώστε να καταφέρουν να ανακαλύψουν ακόμη περισσότερα από τα μυστικά που κρύβει ο κόκκινος πλανήτης.

Η εμφάνιση νεφών στην ατμόσφαιρα του Άρη είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς συσσωρεύονται συνήθως κοντά στον ισημερινό του κόκκινου πλανήτη και μόνο κατά τη διάρκεια της πιο κρύας εποχής του χρόνου. Δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί ένα πλήρες αριανό έτος -που αντιστοιχεί με μία διετία στη Γη, όπως εξηγούν οι ερευνητές.

Στις φωτογραφίες που έστειλε το ρόβερ της NASA απεικονίζεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αφού οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν αυτούς τους συμπυκνωμένους ατμούς που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρυστάλλινες και ιριδίζουσες αποχρώσεις, που κάνουν τον «ουρανό» του κόκκινου πλανήτη να λάμπει σαν μαργαριτάρι.

Δείτε τις εικόνες:

Sometimes you just need to stop and watch the clouds roll by... on Mars.



Cloudy days are rare here because the atmosphere is so thin and dry, but I've been keeping my cameras peeled and wanted to share some recent pictures with you.

Heading into the weekend like a cloud on Mars.



This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images.