Ανατριχίλα: Η τελευταία selfie πριν από το μακελειό στο Μπατακλάν που έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η τελευταία selfie μέσα από το θέατρο Μπατακλάν, λίγο πριν από την επίθεση των τρομοκρατών, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 89 άτομα.

Ο Ζιλ Λεκλέρ είχε πάει στο Μπατακλάν με τη φίλη του για να παρακολουθήσουν τη συναυλία των Eagles of Death Metal και λίγο πριν από το μακελειό ανέβασε στο Instagram μια selfie. Στη φωτογραφία πόζαρε ο ίδιος με τη φίλη του, κρατώντας μπύρες, ενώ η λεζάντα έγραφε «EODM are back!!» ((Οι Eagles of Death Metal επέστρεψαν).

Αμέσως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μπατακλάν, η μητέρα του Ζιλ, έστελνε παντού μηνύματα απόγνωσης ψάχνοντας το γιό της.

«Ο γιός μου μένει στην επαρχία, στο Ερμόν και πήγε Παρίσι για τη συναυλία. Μας έστειλε αυτή τη φωτό για να μας πει ότι έφτασε καλά», έλεγε η μητέρα του.

Οταν χάθηκαν τα ίχβη του Ζιλ και της Μαριάν, η μητέρα του αποφάσισε να δημοσιεύσει τη φωτογραφία του ζευγαριού από το Μπατακλάν, η οποία μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral.

Ο Ζιλ εργαζόταν στο ανθοπωλείο των γονιών του και σκοτώθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ, ενώ η Μαριάν επέζησε και μεταφέρθηκε στη μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης του 11ου διαμερίσματος του Παρισιού.