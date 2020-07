Συγκέντρωση Ιρακινών έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Βαγδάτη (φωτό)

Εκατοντάδες Ιρακινοί συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στη Βαγδάτη, για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία των τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα.

Να σημειωθεί πως η Τουρκία, με δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, πριν λίγες μέρες είχε σημειώσει ότι δεν πρόκειται να φύγουν οι στρατιωτικές της δυνάμεις από το βόρειο Ιράκ. Συγκεκριμένα, ο τούρκος πρωθυπουργός είχε δηλώσει: «Η κεντρική ιρακινή διοίκηση απέτυχε να λάβει οποιεσδήποτε προφυλάξεις ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ στο Ιράκ και χάνει την ώρα της εστιάζοντας στην τουρκική παρουσία στην Μπασίκα, όταν υπάρχουν στρατεύματα από 63 διαφορετικές χώρες στο όνομα της αντιμετώπισης του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτης της απόφασης της Τουρκίας: «Ο,τι και αν λέει η ιρακινή κυβέρνηση, η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη στρατιωτική βάση Μπασίκα θα συνεχιστεί για να διασφαλιστεί ότι δε θα αλλοιωθεί η δημογραφική σύνθεση της περιοχής».

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:

