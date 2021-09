Ιράκ: Αλλεπάλληλες επιθέσεις με ρουκέτες στη Βαγδάτη και την αεροπορική βάση Μπαλάντ

Πολλές ρουκέτες έπληξαν σήμερα την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή όπου εδρεύουν πολλές ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, τη συνοικία Τζαντρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ.

Οι ιρακινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί από αυτές τις επιθέσεις.

"Πολλές ρουκέτες στόχευσαν την Πλατεία των Τελετών και την περιοχή Τζαντρίγια στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλαχουντίν, χωρίς απώλειες ζωών. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες", αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Δύο βλήματα έπεσαν στην Πράσινη Ζώνη και δύο ρουκέτες Κατιούσα στην τεράστια αεροπορική βάση, στα βόρεια της ιρακινής πρωτεύουσας, που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες και αμερικανικά αεροσκάφη. Αμέσως μετά, αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη βάση, εκτελώντας αναγνωριστική αποστολή, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Αυτήν την εβδομάδα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στο Ιράκ για να προστατεύσουν τους διπλωμάτες και τους στρατιώτες τους. Το αντιαμερικανικό αίσθημα στη χώρα, που υποδαυλίζεται από τις φιλοϊρανικές δυνάμεις, αναζωπυρώθηκε με τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή στη Βαγδάτη. Οι εκκλήσεις για "εκδίκηση" πολλαπλασιάζονται στη Βαγδάτη και την Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον θεωρούσε εδώ και πολλούς μήνες ότι οι ένοπλες φιλοϊρανικές παρατάξεις στο Ιράκ είναι πιο επικίνδυνες για τα αμερικανικά συμφέροντα από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν σημειωθεί 13 επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Μάλιστα στις 27 Οκτωβρίου σκοτώθηκε ένας Αμερικανός υπεργολάβος σε μια βάση στο κεντρικό Ιράκ. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, όμως οι ΗΠΑ κατηγορούν τις φιλοϊρανικές συνιστώσες του συνασπισμού πολιτοφυλακών Χασντ αλ Σαάμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίσης).

