Απίστευτο βίντεο με… φόντο τον κορωνοϊό: Γυναίκες μαλλιοτραβήχτηκαν για ένα χαρτί υγείας

Με το… σταγονόμετρο αποφάσισε η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία να πουλά τα χαρτιά υγείας και αυτός ήταν ο λόγος που τρεις γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια.

Μια μητέρα με την κόρη της γέμισαν το καρότσι τους με πολλές συσκευασίες χαρτιών υγείας προκαλώντας την οργή μιας άλλης πελάτισσας, η οποία δεν πρόλαβε να πάρει.

«Θέλω απλά ένα πακέτο. Με κοροϊδεύεις;» ακούγεται να φωνάζει η μία γυναίκα, με την 60χρονη να της απαντά: «Ούτε ένα!».

Οι υπάλληλοι έσπευσαν να τις χωρίσουν λέγοντας τους: «Κοιτάξτε τι κάνετε. Μαλώνετε για τα χαρτιά!».

Το βίντεο μεταδόθηκε από το δίκτυο 9News και έχει γίνει viral.

«Είναι απλά μια κακή συμπεριφορά από ανθρώπους που έχουν πανικοβληθεί. Και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Δεν χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό» είπε ο αστυνομικός που έφτασε στο κατάστημα.

«Δεν θα ανεχτούμε βία από κανένα πελάτη» είπε ο εκπρόσωπος του Woolworths.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D