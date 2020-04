Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Εξορκιστή»-Ο διάσημος ηθοποιός Μαξ φον Σίντοφ

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Εξορκιστής» Μαξ φον Σίντοφ

Έπεσε η αυλαία για τον Σουηδό ηθοποιό, ο οποίος εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, τόσο στη Σουηδία, όσο και στο εξωτερικό.

Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Για την ερμηνεία του στην ταινία «Πελέ ο κατακτητής» κατέκτησε το Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου καλύτερου ηθοποιού και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ακόμα, προτάθηκε για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά», και δύο φορές για Χρυσή Σφαίρα για τις ταινίες «Ο Εξορκιστής» και Hawaii.

Στη μικρή οθόνη έχει παίξει στη σειρά Game of Thrones στον ρόλο του Three-Eyed Raven, ενώ έχει δώσει τη φωνή του και σε ένα επεισόδιο των The Simpsons.

Max von Sydow, star of The Exorcist and The Seventh Seal, dies aged 90https://t.co/pIZMNeeH57