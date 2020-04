Χωρίς συμφωνία η συνάντηση ΕΕ – Ερντογάν: Task force για επανεξέταση της μεταναστευτικής συμφωνίας – Απών από τη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος πρόεδρος

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης –πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρόεδρος Κομισιόν – με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας αποχώρησε από τις Βρυξέλλες, χωρίς να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησαν ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, θα σχηματιστεί μια ομάδα υπό τον ύπατο αρμοστή της ΕΕ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζόζεπ Μπορέλ, η οποία θα έχει συζητήσεις με τουρκικό κλιμάκιο υπό τον ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι εν λόγω ομάδες θα εξετάσουν τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το μεταναστευτικό που συνομολογήθηκε το 2016 και θα καθορίσουν ποια σημεία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. Στις Βρυξέλλες αυτό χαρακτηρίζεται ως ένας νέος πολιτικός διάλογος με την Τουρκία, ο οποίος θα προχωρήσει ωστόσο μόνο όταν ενημερωθούν όλα τα κράτη – μέλη.

Tonight we meet with President @RTErdogan in Brussels. We need an open dialogue to see how we can implement our #EUTurkey statement on migration.



We will also discuss the situation in the region, especially in #Syria and how the EU can contribute to stability. pic.twitter.com/Bcl4yLUz92