Κορωνοϊός - Ιταλία: Τεράστιες ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ - Πιθανό να σταλεί αστυνομία (Βίντεο, φωτογραφίες)

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματισθεί έξω από τα ιταλικά σούπερ μάρκετ, λόγω των νέων έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό, τα οποία από χθες βράδυ επεκτάθηκαν σε όλη την χώρα.

Ιδίως στη Ρώμη και στη Νάπολη, οι πολίτες αγόρασαν μεγάλες ποσότητες αντισηπτικών ουσιών και οινοπνεύματος, το οποίο έχει εξαντληθεί.

Παράλληλα ο κόσμος προμηθεύεται κυρίως πατάτες, ζυμαρικά, αλεύρι, γάλα και μπισκότα.

Η ιταλική κυβέρνηση, πάντως, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, στα καταστήματα επιτρέπεται η είσοδος, για να ψωνίσει και να πληρώσει στο ταμείο, μόνον ενός πελάτη την φορά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι πιθανό να σταλούν αστυνομικοί και καραμπινιέροι έξω από τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων για να εξηγούν στους πελάτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την διανομή εμπορευμάτων και δεν δικαιολογείται μια τόσο αυξημένη ανησυχία και προσέλευση.

