Ολλανδία – κορωνοϊός: Ουρές για μαριχουάνα, μετά το χαρτί υγείας και τα μακαρόνια (Βίντεο)

Μετά το χαρτί τουαλέτας και τα μακαρόνια...η μαριχουάνα! Οι ολλανδοί καπνιστές κάνναβης έκαναν ουρές μπροστά στα coffee shops για να κάνουν τις προμήθειές τους πριν από το κλείσιμο για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19.

Μαζί με τα coffee shops έκλεισαν τα σχολεία, τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι οίκοι ανοχής.

«Δεν θα μπορούμε πια να αγοράσουμε χόρτο ίσως για τους επόμενους δύο μήνες. Αρα δεν θα είναι κι άσχημα να έχουμε λίγο στο σπίτι».

the country announces a lockdown and at least the dutch ppl have their priorities straight (rushing out to buy WEED)pic.twitter.com/kKJ0kjg3IY