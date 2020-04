Βραζιλία: Μαζικές αποδράσεις από τις φυλακές λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό (Βίντεο)

«Εκατοντάδες» κρατούμενοι, οι περισσότεροι εξ αυτών σε καθεστώς ημιελευθερίας, απέδρασαν από τέσσερις φυλακές της Βραζιλίας τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν τεθεί σε εφαρμογή η αναστολή των προνομίων τους, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Σαν Πάουλου και μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Πράξεις «απείθειας» καταγράφηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις φυλακές όπου είναι έγκλειστοι κρατούμενοι με αυτό το καθεστώς, διευκρίνισε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Prisoners escape from #SauPaulo prison in #Brazil after holding guards hostage over #coronavirus fears. pic.twitter.com/kbmMeddhjk

Οι αρχές αποφάσισαν να ακυρώσουν τα προνόμια των κρατουμένων σε καθεστώς ημιελευθερίας, «διότι αφορούσαν πάνω από 34.000 εγκλείστους» και «με την επιστροφή τους» στα σωφρονιστικά καταστήματα «υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να εισαχθεί και να εξαπλωθεί ο κορωνοϊός σ’ έναν ευάλωτο πληθυσμό», εξήγησε η διεύθυνση φυλακών της πολιτείας, χωρίς να ανακοινώσει «ακριβή αριθμό» των φυγάδων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης υπολογίζουν ότι οι φυλακισμένοι που απέδρασαν είναι περίπου 1.000. Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πλήθος κρατούμενων εν μέσω απόπειρας μαζικής απόδρασης.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι «φροντίζουν» την κατάσταση.

Η πολιτεία Σαν Πάουλου είναι η εστία της πιο ισχυρής συμμορίας της Βραζιλίας, της αυτοαποκαλούμενης Πρώτης Διοίκησης της Πρωτεύουσας (PCC), η οποία επεκτείνει με ραγδαίο ρυθμό την επιρροή της, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε γειτονικά κράτη. Διακινεί ναρκωτικά, όπλα και άλλα είδη.

#Brazil: Hundreds of prisoners escape #SãoPaulo jail ‘and hold guards hostage’ in revolt over coronavirus crackdownhttps://t.co/tUe4MNs7kv#COVID2019

Riot police were filmed trying to regain control of one of the prisonspic.twitter.com/NuUG09ZLgr