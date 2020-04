Η γκάφα του Τραμπ κατέληξε σε διπλωματικό επεισόδιο με την Κίνα

Διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, με αιτία τον κορωνοϊό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον νέο ιό «κινέζικο», γεγονός που έφερε την έντονη αντίδραση της Κίνας.

“Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας» σε αυτό τον χαρακτηρισμό, επισήμανε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ, τονίζοντας ότι με αυτά που έγραψε στιγματίζει τη χώρα.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να διευθετήσουν τα δικά τους ζητήματα» σχολίασε ο Γκενγκ.

O Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στο Twitter: «Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν ενεργά τις βιομηχανίες αυτές, όπως τις αεροπορικές εταιρείες και άλλες, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον Κινεζικό Ιό. Θα είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ!»

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!