Χονγκ Κονγκ: Πέθανε ο πρώτος σκύλος που είχε διαγνωστεί με κορωνοϊο

Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος σκύλος που διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με τη New York Post, πρόκειται για ένα Πομεράνιαν, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος εμφανιζόταν να έχει αναρρώσει και μάλιστα είχε επιστρέψει στο σπίτι του και στην ιδιοκτήτριά του.

