Η Τουρκία κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα για τους μετανάστες στον Έβρο

Μαθήματα ηθικής παραδίσει η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα μέσω Twitter και αναφερόμενη στο σκηνικό που έχει στηθεί στον Έβρο, με μετανάστες να επιχειρούν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, με τη βοήθεια των τουρκικών Αρχών, επαναλαμβάνει πως η Τουρκία δεν πρόκειται να τους εμποδίσει.

Αναφερόμενη στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, η τουρκική πρεσβεία ισχυρίζεται πως «Η συνεχιζόμενη αδράνεια στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων στη Συρία και αλλού, η επίθεση του συριακού καθεστώτος σε εκατομμύρια ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στο Idlib, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Over the last 4 years, the EU found generous breathing space with Turkish full implementation, but squandered it. Meanwhile, the number of asylum seekers in Turkey went well above 4 mil, with obvious social, economic and humanitarian implications. — Turkish Emb. Athens (@TC_Atina) March 18, 2020

«Η παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων ως «οργανωμένη δράση» ή «πρόκληση» είναι μόνο μέρος της τακτικής του παραπετάσματος καπνού που αποσπά της προσοχή της εγχώριας και διεθνούς κοινής γνώμης», υποστηρίζει η τουρκική πρεσβεία και κάνει αναφορά στον ελληνικό Τύπο.

Presenting recent developments as “an organized action,” or “provocation” is just part of the smoke and mirror tactics to distract domestic and international public opinion. — Turkish Emb. Athens (@TC_Atina) March 18, 2020

«Ο ελληνικός Τύπος λέει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο την κρίση της μετανάστευσης. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Τουρκία μπορεί ή πρέπει; Είμαστε εκεί μόνο για να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ δεν θα ενοχληθεί από τους αιτούντες άσυλο; Αυτό δεν ακούγεται σωστό», αναφέρει, για να και συνεχίζει:

«Δεν ενθαρρύνουμε τους αιτούντες άσυλο να εγκαταλείψουν την Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να αποχωρήσουν. Δεν θα ενεργήσουμε ως κέντρο κράτησης κανενός και σίγουρα όχι ως η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο».

«Οι συμφωνίες λειτουργούν αμφίδρομα ή δεν λειτουργούν καθόλου. Αυτή είναι η φύση των συμφωνιών, γραπτών ή προφορικών. Αυτός είναι ο νόμος. Η συμπόνια και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να ανασταλούν. Ούτε η ηθική δικαιοσύνη», αναφέρει η τουρκική πρεσβεία.