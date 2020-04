Παππούς γνωρίζει τον νεογέννητο εγγονό του πίσω από ένα τζάμι (Φωτογραφία)

Γι αυτό κι ένας παππούς από την Ιρλανδία δεν μπόρεσε να αγκαλιάσει το νεογέννητο εγγόνι του, παρά τον γνώρισε πίσω από το τζάμι ενός παραθύρου.

Η Emma Gall ανέβασε φωτογραφία στο Twitter, στην οποία ο αδερφός της Michael, κρατά τον νεογέννητο γιο του δίπλα στο παράθυρο, στο σπίτι του και από την έξω μεριά, στον κήπο είναι ο πατέρας τους που χαζεύει τον εγγονό.

Η Emma μιλώντας στην Independent τόνισε: «Είναι λυπηρό που δεν μπορεί να πάρει το μωρό στην αγκαλιά του. Αλλά ελπίζουμε για πολλές αγκαλιές στο άμεσο μέλλον».

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb