Τουρκία: Ο κορωνοϊός κρατά χιλιάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης - Συγκρούσεις με την αστυνομία (Βίντεο)

Περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί εδώ και μία εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, εξαιτίας της αναστολής των πτήσεων που αποφασίστηκε, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταστολή της επιδημίας του νέου κορωνϊού στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Το 50% και πλέον των ταξιδιωτών που έχει αποκλειστεί στο αεροδρόμιο, είναι Αλγερινοί υπήκοοι, ενώ άλλοι προέρχονται από το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας IGA.

Η Τουρκία ανέστειλε τις πτήσεις προς περίπου 70 χώρες σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη διασπορά της νόσου, που έχει προσβάλει πάνω από 375.000 ανθρώπους παγκοσμίως και έχει σκοτώσει περισσότερους από 16.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Υπάρχουν περίπου 1.500 Αλγερινοί που έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή» εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας ότι οι αλγερινές αρχές δεν επιτρέπουν την επιστροφή τους, προς το παρόν.

I promised a nice young man I would get this out. Thousands of Algerian people are trapped at the Istanbul airport without food. They paid for plane tickets and can't fly to their country or go into Turkey. pic.twitter.com/qWUzR9KiHE