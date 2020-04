Δήλωσε ένοχος ο μακελάρης του Κράιστσερτς που «θέρισε» 51 μουσουλμάνους σε τέμενος

Την ομολογία του για τις 51 δολοφονίες μουσουλμάνων στις 15 Μαρτίου του 2019, στη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε ο Μπρένταν Τάραντ, μέσα από τη φυλακή, με βίντεο που απέστειλε στο ανώτατο δικαστήριο.

Η κίνηση αυτή ήρθε μία ημέρα πριν η Νέα Ζηλανδία μπει σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Ο Τάραντ είναι ένας Αυστραλός ακροδεξιόςπου κατηγορήθηκε για 51 ανθρωποκτονίες και 39 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος κρατείται υπό καθεστώς αυστηρής φύλαξης και ομολόγησε την ενοχή του.

Η ομολογία του δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον Αυστραλό στο μανιφέστο που είχε δημοσιεύσει να παραδέχεται ότι εμπνεύστηκε από τον Νορβηγό μακελάρη, Άντερς Μπρέιβικ, ο οποίος το 2011 είχε σκοτώσει με τον ανάλογο τρόπο 77 ανθρώπους.

This morning, Brenton Tarrant entered shock guilty pleas to the murder of 51 people in Christchurch on March 15 last year. Senior journalist Kurt Bayer was in court and explains how the remarkable events unfolded.https://t.co/Le3jUqtbDh