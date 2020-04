Δημιουργείται ευρωπαϊκό απόθεμα εξοπλισμού εν μέσω πανδημίας - Το ηχηρό μήνυμα της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν

Σε δραματικό τόνο, εκκλήσεις για ενότητα, αγωνία για το μέλλον, και υπενθύμιση των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ, τους πατέρες της οποίας πλήττει ο κορωνοϊός, ήταν η ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και μπροστά σε σχεδόν άδεια έδρανα.

Unser 🇪🇺 hat alles in der Hand, was nötig ist, und wir sind bereit, alles zu tun, was es braucht, diese Krise zu meistern.



Die Geschichte schaut auf uns.



Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun – mit einem großen Herzen, nicht mit 27 kleinen. pic.twitter.com/qoRSPbfgMS