Θετικοί στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Μπόρις Τζόνσον, είδηση την οποία έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τα social media. Παρόμοια ανακοίνωση έκανε μετά από λίγο και ο υπουργός Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ.

«Τις τελευταίες 24 ώρες εμφάνισα ελαφρά συμπτώματα και βρέθηκα θετικός στον κορωνοϊό. Τώρα είμαι σε απομόνωση αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της προσπάθειας της κυβέρνησης για την αναχαίτιση του κορωνοϊού μέσω τηλεδιασκέψεων», δήλωσε ο ίδιος στο βίντεο που ανάρτησε.

Ο Μπόρις Τζόνσον θα μπει σε καραντίνα για 14 ημέρες, όπως προβλέπεται για όλους όσοι νοσούν, ωστόσο δεν θα σταματήσει τη διακυβέρνηση της χώρας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας που νοσεί από τον κορωνοϊό.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri