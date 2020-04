Δραματική προειδοποίηση από Τούρκο γιατρό για τον κορωνοϊό: Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά την κατάσταση θα έχουμε χιλιάδες θανάτους

Τον κώδωνα του κινδύνου για τον κορωνοϊό κρούει στους Τούρκους πολίτες ο Γιουσούφ Σαβράν γιατρός του πανεπιστημίου Dokuz Eylül Üniversitesi της Σμύρνης, υπεύθυνος του τμήματος πανδημία. Ο επιστήμονας ζητά από τους συμπολίτες του να τηρήσουν με… ευλάβεια τα μέτρα προκειμένου η Τουρκία να μη βιώσει καταστάσεις Ιταλίας.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο YouTube, αξιολογεί την κατάσταση του κορωνοϊού στην Τουρκία, τονίζοντας πως ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων στη χώρα ξεπερνά αυτόν της Ιταλίας, το αντίστοιχο διάστημα (το διάστημα υπολογίζεται βάσει της εμφάνισης του πρώτου κρούσματος στην κάθε χώρα και από εκεί και έπειτα πώς εξελίσσεται ο ιός).

