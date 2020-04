Πώς η Ταϊβάν που «νίκησε» τον κορωνοϊό, παραμένει «πρόβλημα» για τον ΠΟΥ

Η Ταϊβάν θεωρείται μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που έχει επιτυχώς ανακόψει τη διάδοση του κορωνοϊού και μάλιστα χωρίς να στραφεί σε δρακόντεια μέτρα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από την ιδιότητα του μέλους του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), λόγω της πολύπλοκης σχέσης της με την Κίνα. Όλα αυτά ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο το Σαββατοκύριακο όταν ένας κορυφαίος αξιωματούχος του ΠΟΥ έδειξε να αποφεύγει τις ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν σε τηλεοπτική συνέντευξη που έχει γίνει με αφορμή τον ιό, συγκεντρώνοντας επικρίσεις και ακόμη και κατηγορίες για προκατάληψη.

Το Σάββατο, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RTHK του Χονγκ Κονγκ παρουσίασε μια συνέντευξη με τον Μπρους Έιλγουόρντ, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, ο οποίος μίλησε με δημοσιογράφο σε βίντεο κλήση. Σε κάποιο σημείο η δημοσιογράφος ρωτά αν ο ΠΟΥ θα επανεξετάσει την προσχώρηση της Ταϊβάν στον οργανισμό. Τότε έπεσε μια μακρά σιωπή από τον κ. Έιλγουόρντ, ο οποίος λέει στη συνέχεια ότι δεν μπορεί να την ακούσει και ζητά να προχωρήσει σε μια άλλη ερώτηση. Η δημοσιογράφος τον πιέζει και πάλι, λέγοντας ότι θα ήθελε να μιλήσει για την Ταϊβάν. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Έιλγουόρντ φαίνεται να σταματά την επικοινωνία. Όταν η δημοσιογράφος καλεί ξανά τον κ. Έιλγουόρντ, ρωτάει αν θα μπορούσε να σχολιάσει την απάντηση της Ταϊβάν στον κορωνοϊό. Ο κ. Έιλγουόρντ απαντά στη συνέχεια: «Λοιπόν, έχουμε ήδη μιλήσει για την Κίνα». Η τελευταία αποστροφή φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη στάση της Κίνας στην Ταϊβάν, η οποία είναι ότι το νησί είναι αποσχισθείσα επαρχία. Ωστόσο, η Ταϊβάν θεωρεί ότι είναι ανεξάρτητη χώρα.

Bruce Aylward @WHO did an interview with HK's @rthk_news When asked about #Taiwan he pretended not to hear the question. The journalist asked again & he even hung up! Woo can't believe how corrupted @WHO is. pic.twitter.com/uyBytfO3LP