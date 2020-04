Ιταλία: Μεσίστιες οι σημαίες σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς από τον κορωνοϊό (Βίντεο)

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, όλες οι σημαίες των δημαρχιακών μεγάρων της Ιταλίας θα κυματίσουν μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους για τα θύματα του κορωνοϊού. Παράλληλα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Flags in Italy🇮🇹 are flown at half-staff today and a minute of silence will be held at noon to commemorate the victims of the #coronavirus #COVID19 via @Quirinale pic.twitter.com/aSpXcN2hGZ