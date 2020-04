Μεγάλος σεισμός στο Αϊντάχο: Κράτησε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα (Βίντεο)

Σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε απομακρυσμένη από αστικά κέντρα περιοχή της πολιτείας Άινταχο, στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο γεωφυσικής (USGS).

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε από τη δική του πλευρά ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και σημειώθηκε σε σχετικά μικρό βάθος, 10 χιλιομέτρων.

Δεν ήταν διαθέσιμη καμιά πληροφορία για θύματα ή υλικές ζημιές αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση, το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην καρδιά κατάφυτων βουνών, σε μεγάλη απόσταση από τις πόλεις.

Ο σεισμός, διάρκειας μεταξύ 20 και 30 δευτερολέπτων, έγινε πάντως αισθητός σε όλο το Άινταχο και σε γειτονικές πολιτείες.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε περίπου τριάντα χιλιόμετρα από το μικρό χωριό Στάνλεϊ (68 κάτοικοι) ή 125 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα, την Μπόιζ.

