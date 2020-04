Ινδός αστυνομικός ντύθηκε κορωνοϊός για να επιβάλλει την καραντίνα και έγινε viral! (Βίντεο)

Σε ανώτερα επίπεδα εξέλιξε την επιβολή των κανόνων καραντίνας εν μέσω πανδημίαςο Ινδός αστυνομικός Rajesh Babu, στην Τσενάι, πρωτεύουσα του ινδικού κρατιδίου Ταμίλ Ναντού.

Επιβάλλει τον νόμο φορώντας ειδικά κατασκευασμένο κράνος στο οποίο απεικονίζεται ο κορωνοϊός. Το κράνος έχει πολλές κόκκινες ακίδες με βολβούς στις άκρες τους και οι φωτογραφίες έχουν γίνει viral στο Διαδίκτυο.

Indian Police Officer Goes Viral Wearing Coronavirus Helmet To Help Raise Awareness of Staying Home https://t.co/AoOjqIm22T pic.twitter.com/W1GCWlhR2T