Κορωνοϊός: Το συγκινητικό μήνυμα αστροναύτη για τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη

Ο αστροναύτης της NASA Άντριου Μόργκαν μοιράστηκε από το διάστημα όπου βρίσκεται, μια φωτογραφία του και ένα μήνυμα, για να δείξει την εκτίμηση που έχει στο γενναίο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο στη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού διακινδυνεύει τη ζωή τους για να σώσει ζωές. Ο Μόργκαν είναι γιατρός και έστειλε το tweet ανήμερα της National Doctors' Day στις ΗΠΑ. «Ως γιατρός, στρέφοντας τη ματιά μου πίσω στον πλανήτη μας ανήμερα της #NationalDoctorsDay, η σκέψη μου είναι στους επαγγελματίες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τους εθελοντές που διακινδυνεύουν τις ζωές τους σε αυτή την κρίση» έγραψε ο Μόργκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. «Οι καλύτερες μας στιγμές είναι όταν βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Στέκομαι με δέος μπροστά στο ανιδιοτελές έργο σας. Σας ευχαριστώ από τον @Space_Station». Από σύμπτωση, μιας και βρίσκεται στο διάστημα, ο Άντριου Μόργκαν δίνει το παράδειγμα με την πιθανότατα πιο ακραία εκδοχή του «social distancing». Παράδειγμα που οφείλουμε όλοι να ακολουθήσουμε για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας.

Θυμίζουμε πως οι ΗΠΑ θρηνούν ήδη 5000 νεκρούς από τον κορωνοϊό ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσμτα ξεπερνούν τα 215.000.

As a medical doctor looking back on our planet on #NationalDoctorsDay, I think of the healthcare professionals & volunteers that are risking their lives in this crisis. We're at our best when we help each other. I'm in awe of your selfless service. Thank you from @Space_Station. pic.twitter.com/P1xoRftbSO