Βρετανία: Με συμπτώματα κορωνοϊού η έγκυος μνηστή του Τζόνσον

Σε αποκλεισμό λόγω κορωνοϊού βρίσκεται η Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς πλην του Μπόρις Τζόνσον, που βρέθηκε θετικός στον Covid-19, συμπτώματα έχει και η αρραβωνιαστικιά του Κάρι Σίμοντς, που είναι και έγκυος.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στο twitter, πέρασε την περασμένη εβδομάδα στο κρεβάτι, με συμπτώματα κορωνοϊού. Πλέον, μετά από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθει καλύτερα. «Πέρασα την προηγούμενη εβδομάδα στο κρεβάτι με τα κύρια συμπτώματα του κορωνοϊού. Δεν χρειάστηκε να υποβληθώ σε εξέταση και μετά από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθω πιο δυνατή και σε φάση αποκατάστασης», έγραψε.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.