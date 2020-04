Πύρινη «κόλαση» στη Φλόριντα: Καταστράφηκαν 3.500 αυτοκίνητα κοντά σε αεροδρόμιο

Πάνω από 3.500 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά σε αεροδρόμιο της Φλόριντα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα από το Southwest Florida International Airport και χρησιμοποιείται από τις εταιρείες ενοικίασης για τα οχήματά τους που δεν χωρούν στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι την ώρα του περιστατικού κανένα από τα αυτοκίνητα δεν είχε επιβάτες.

WATCH: Fire destroys more than 3,500 rental cars at rental car overflow area of Southwest Florida International Airport. https://t.co/C4k4g9wemr pic.twitter.com/d0RFKMunar