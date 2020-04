Κορωνοϊός: Στην Εντατική ο Μπόρις Τζόνσον - Προσωρινός αντικαταστάτης του ο υπουργός Εξωτερικών

Στην εντατική μεταφέρθηκε ο Μπόρις Τζόνσον που νοσηλεύεται με κορωνοϊό σε βρετανικό νοσοκομείο από το βράδυ της Κυριακής, μετέδωσε το BBC. Καθήκοντα πρωθυπουργού για όσο διαρκεί η νοσηλεία του Τζόνσον θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

UK Prime Minister Boris Johnson, who has coronavirus, has been taken to intensive care https://t.co/hQClxR7lRt

«Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η ασθένεια του πρωθυπουργού χειροτέρεψε και με συμβουλή της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε στην εντατική του νοσοκομείου St. Thomas. (…) ο πρωθυπουργός λαμβάνει άριστη φροντίδα και ευχαριστεί όλο το προσωπικό του Βρετανικού Συστήματος Υγείας», τονίζει εκπρόσωπος του Τζόνσον.

Πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει τις αισθήσεις του, ενώ μεταφέρθηκε στην εντατική για προληπτικούς λόγους, σε περίπτωση που χρειαστεί αναπνευστήρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βρετανός πρωθυπουργός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο την Κυριακή το βράδυ.

Απότομη πτώση σημείωσε η στερλίνα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εισόδου του Βρετανού πρωθυπουργού στην εντατική. Η είδηση «γκρέμισε» την αξία του βρετανικού νομίσματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας υποχωρούσε 0,3% έναντι του δολαρίου. Έχει φτάσει στο ισοδύναμο των 1,2229 δολαρίων. Εναντι του ευρώ, υποχώρησε 0,1% και βρίσκεται στα 1,1326 ευρώ.

The pound has dropped about a cent vs the US dollar following the news that @BorisJohnson is in intensive care #Covid19 pic.twitter.com/3BQJiJlTOy