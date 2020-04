Τραγικές εικόνες στο Εκουαδόρ: Χρησιμοποιούν χαρτόκουτα αντί για φέρετρα (Βίντεο)

Τραγικές εικόνες στο Εκουαδόρ από την πανδημία του κορωνοϊού, που έχει στοιχίσει πολλές ζωές και κατ επέκταση έχει δημιουργήσει ελλείψεις σε βασικά αγαθά αλλά και στα φέρετρα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Αρχές του Γκουγιακίλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, ανακοίνωσαν ότι οι πολίτες αγοράζουν πλέον χαρτόκουτα για να θάψουν τους νεκρούς τους από τον κορωνοϊό, αλλά και από άλλα αίτια.

Μάλιστα, την Κυριακή, οι ντόπιοι παραγωγοί έκαναν δωρεά 1.000 χαρτόκουτα σε δύο νεκροταφεία. «Είναι για να καλυφθεί η ζήτηση. Είτε δεν υπάρχουν φέρετρα είτε όταν βρίσκονται είναι πάρα πολύ ακριβά» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της δημοτικής Αρχής.

Μέχρι στιγμής στο Εκουαδόρ έχουν καταγραφεί 4.000 κρούσματα και 191 θάνατοι, ενώ την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησαν εικόνες από πτώματα στους δρόμους. Οι Αρχές, επίσημα, κάλεσαν τις δυνάμεις τους να μαζέψουν από τους δρόμους περί τις 150 σορούς ανθρώπων.

VIDEO: Ecuador city runs out of coffins amid COVID-19 crisis.



