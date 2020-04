Θρίλερ στο Eurogroup: Διακοπές και διαφωνίες για το πακέτο στήριξης για τον κορωνοϊό

Σε οικονομικό θρίλερ έχει εξελιχθεί η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, καθώς oι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επιχειρούν να συμφωνήσουν σε μέτρα ύψους άνω του μισού τρισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε μετά την προγραμματισμένη ώρα και μάλιστα διακόπηκε προσωρινά το βράδυ -γεγονός ενδεικτικό των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών του Βορρά και του Νότου.

Αρχικά οι υπουργοί Οικονομικών επρόκειτο να διακόψουν για μία ώρα, αλλά αργότερα υπήρξε παράταση για δύο ώρες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του προέδρου Μάριο Σεντένο το Eurogroup αναμένεται να διαρκέσει όλο το βράδυ.

«Η εργασία προς την κατεύθυνση μίας φιλόδοξης οικονομικής απάντησης στον κορωνοϊό βρίσκεται σε καλό δρόμο αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε για τις 10 πρωί ώρα Βρυξελλών (11 ώρα Ελλάδος)», έγραψε στο Twitter.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9